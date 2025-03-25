KTO Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Dünya sisteminde, hiç kimsenin beklemediği ve tahmin edemeyeceği bir hızla önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel dengeler adeta altüst oluyor ve hep birlikte bu sürece tanıklık ediyoruz. Sürecin nereye varacağı ve ne tür yeni yapıların ortaya çıkacağı ise tam bir muamma. Yaklaşık iki ay önce ABD’de başkanlık görevine başlayan Trump’ın politikaları, küresel eğilimleri artan oranda etkilemeye devam ediyor. Bu önemli gelişmeler, ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Gidişat çok hızlı ve sarsıcı. Örneğin, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği’nde de oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ekonomilerinde sistematik tıkanmalar, artan gelir eşitsizliği ve ciddi boyutlara ulaşan göç sorunu, bölgede aşırı milliyetçilik yanlısı siyasi akımların yükselişine neden oluyor. Bu durum, siyasi istikrarsızlık risklerini de beraberinde getiriyor.Dünya ekonomisinde değişen dengeler, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim değişikliği gibi küresel krizler, ülke ekonomilerini doğrudan etkiliyor. Türkiye ekonomisine baktığımızda ise küresel ekonomideki belirsizlikler, dalgalanmalar ve zorlu ekonomik şartlara rağmen büyümenin belli bir seviyede devam ettiğini görüyoruz. Üretim kapasitesi artıyor ve dış pazarlardaki gücü, ihracattaki yükselişle pekiştiriliyor. Kısaca büyüme rakamlarından bahsedecek olursak, 2024 yılında gerçekleşen %3,2’lik büyüme, beklentilerle uyumlu geldi. Sanayinin rekabet gücünde yaşadığı zorluklar, büyüme rakamlarına da net bir şekilde yansıyor. Genel olarak hizmet sektörü, ortalamanın üzerinde büyüme rakamlarıyla öne çıkıyor. En güçlü artışlardan biri ise %9,3’lük oranla inşaat sektöründe gerçekleşti” ifadelerinde bulundu.