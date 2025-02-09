Milletvekili Hulusi Akar, GÖKTİM Akademi Merkezi'nde Gençlerle Buluştu

Gençlere Hitap

Hulusi Akar, gençlerle buluşmasında, "Gençler! Seçkin ve saygın bir medeniyetin varislerisiniz. Türkiye; tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla, etkin caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke. Hep birlikte 'Terörsüz Türkiye'ye," dedi.

Gençlerle İstişare

Kayseri Valiliği himayesinde gerçekleştirilen bu buluşmada, Hulusi Akar, gençlerin sorularını yanıtladı ve onlarla çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Akar, gençlerin Türkiye'nin geleceği için önemli bir role sahip olduğunu ve onların enerjisi ve katkılarıyla daha güçlü bir ülke inşa edileceğini belirtti.

Bu ziyaret, gençler üzerinde büyük bir moral etkisi yaratırken, GÖKTİM Akademi Merkezi'nin gençlerin gelişimine katkı sağlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.