Kayseri Serbest Bölge yeni yatırımlarla daha güçleniyor ve daha da büyüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri üretiminin lokomotifi Kayseri Serbest Bölge'de yapılan alt yapı çalışmalarını inceledi.

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  • 02.11.2023 15:45
  • Güncelleme: 02.11.2023 16:05
Kayseri Serbest Bölge yeni yatırımlarla daha güçleniyor ve daha da büyüyor
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri üretiminin lokomotifi Kayseri Serbest Bölge’de yapılan alt yapı çalışmalarını inceledi.

Sanayicilere katkı sağlayacak olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Başkan Yardımcımız Yılmaz Büyüknalbant ve buradaki müteahhit firmayla birlikte altyapı çalışmalarını inceledik. Serbest Bölge’de atık su arıtma tesisi, yağmur suyu hattı doğalgaz ve diğer birçok yatırım hayata geçiyor. 60.000 kamyon malzeme getirerek, Serbest Bölge’de imar planında bulunan tüm 20-30 metre genişliğindeki yolları doldurduk ve bütün yollar açılmış oldu. Şuanda Serbest Bölge tarihinin en büyük yatırımları bitmek üzere. GES bitiyor, hangarlar yapılıyor. Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılayan Serbest Bölge’de yatırımlar arka arkaya yapılıyor. Yapılan yatırım sayımız 40’ı geçti. Yani şu anda 6.000 kişi burada çalışıyor ve bu sayı 10.000’ çıkacak. İnşallah kısa bir zamanda bu çalışan sayısı 10.000’e çıkacak. Böylece Serbest Bölge Kayseri ihracatına çok daha büyük katkı sunacak. Altyapı çalışmaları ve üst yapı çalışmaları sanayiciler için son derece önemli. Oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlar, projeler ve sanayicilerimizin desteği ile bölgemiz büyümeye devam edecek. Tüm yatırımlarımız Kayseri’ye hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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