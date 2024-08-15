Kayseri Stadyumu Futbola Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., şehrin markası Bellona Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nu yaptığı çok özel çalışmalarla, ligin yeni sezonuna hazır hale getirdi.

ACES Europe Derneği tarafından 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı alan ve Başkan Büyükkılıç’ın ‘spor şehri’ hedefi ile faaliyetlerini gerçekleştiren Kayseri, altyapısını da geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki çalışmaları tamamladı. Ligin ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te kendi evinde Net Global Sivasspor’u konuk edecek olan Bellona Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda zemin iyileştirme ve çim serimi çalışmaları yapıldı. Büyükşehir ekipleri, şehrin UEFA standartlarında olan RHG Enertürk Enerji Stadyumu, yine UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerini tamamladı. Saha sıyırma işlemleri ile mevcut kotun 25 santimetre altına inilen işlemin yanı sıra, temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürülen ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirilen sahada çim serimi tamamlandı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yapılan çim serimi çalışmalarında, toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapıldı. Çimler, doğal ve suni çimin birleşiminden meydana gelen hibrit sistem ile buluşturuldu.