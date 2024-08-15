Gurbetçiler Saat Kulesi altında buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kentin simgelerinden tarihi Saat Kulesi altında hayata geçirilen Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi’ne (AKİM) kente gelen gurbetçi vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan 1906 yılında II. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi Kayseri Saat Kulesi altında Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) 2022 yılında hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışında yaşayan Kayserililerin memleketlerine geldiklerinde sorun yaşamamaları ve danışmanlık hizmeti alabilmeleri adına hayata geçirilen irtibat merkezi kente gelen gurbetçilerden tam not alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelinin güler yüzle karşıladığı gurbetçi vatandaşlar, böyle bir ofisin şehrin merkezinde olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Almanya’dan gelen ve AKİM’i ziyaret eden Kayserili Murat Gürbaz, “Geçerken gördük, beyefendi de nezaketli ve kibar bir şekilde karşıladı. Hoşumuza gitti, istek, taleplerin dinleneceği bir yer olmuş” derken, Sinem Gürbaz ise “Burası gurbetçilerin dilek ve isteklerinin ne varsa söyleyebileceği yermiş, bir derdimiz olsa nereye başvuralım derdi olmayacak, çok güzel, beğendim” dedi.

Büyükşehir personeli, şehrin simgelerinden bir tanesi olan Saat Kulesi altında 13 Temmuz 2022’den bu zamana kadar şehre gelen Avrupalı vatandaşlardan talep ve istek kaydı alırken, önerileri de dinliyor.