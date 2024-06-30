Kayseri Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde şehrin markası Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi çalışması yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı.

Kayseri Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde şehrin markası Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda çim serimi çalışması yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı.

Büyükşehir belediyesi ekiplerince yeni sezon hazırlıkları kapsamında şehrin markası Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda çim serimi işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında saha sıyırma işlemleri ile başlanarak mevcut kotun 25 santimetre altına inilen bu işlem bir hafta devam etti. Öte yandan sonrasında ise temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesi ile saha beşik çatı formatına getirildi.

Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada HYBRIT sistem çalışmaları yapılacak.

Kayseri Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
Kayseri Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
Kayseri Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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