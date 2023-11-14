Talasgücü Belediyespor 4. galibiyetini aldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, gruptaki dördüncü galibiyetini aldı.

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  • 14.11.2023 08:39
  • Güncelleme: 14.11.2023 09:28
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Talasgücü Belediyespor 4. galibiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, gruptaki dördüncü galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin 10. haftasında Talasgücü Belediyespor evinde Karabük İdman Yurdu’nu konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 3-0’lık sonuçla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karabük İdman Yurdu karşısında aldığı galibiyetle gruptaki dördüncü galibiyetini alan Talasgücü Belediyespor 12 puana ulaştı.

Grupta geride kalan 10. hafta sonunda 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler aldığı tüm galibiyetleri evinde aldı. İç sahada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetti. Talasgücü Belediyespor Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş, Edirnespor ve Karabük İdman Yurdu’nu yenerken, Tarsus İdman Yurdu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Aliağa Futbol A.Ş, Kırıkkalegücü FK, Kepez Belediyespor ve İnegöl Kafkasspor’a ise mağlup oldu.

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İHA

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