Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunun ardından Play-Off eşleşmeleri belli.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunun ardından Play-Off eşleşmeleri belli.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off eşleşmeleri belli oldu. A Grubunu Yahyalıspor 40 puanla birinci, Erciyes Esen Makina FK 39 puanla ikinci olarak tamamlarken, B Grubunu Kayseri Atletikspor 46 puanla birinci, Kayseri Esen Metal SK ise 42 puanla ikinci olarak tamamladı. Çapraz eşleşme sonrası A Grubunun birincisi Yahyalıspor ile B Grubu ikincisi Kayseri Esen Metal SK eşleşirken, B Grubu birincisi Kayseri Atletikspor ile A Grubu ikincisi Erciyes Esen Makina FK eşleşti. Play-Off yarı final maçlarının takvimi ilerleyen günlerde belli olacak. Maçların önümüzdeki hafta sonu oynanması bekleniyor.

Normal sezonun ardından Play-Off yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Yahyalıspor-Kayseri Esen Metal SK

Kayseri Atletikspor-Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu
İHA
Kayseri Gündem

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