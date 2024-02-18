TFF 3.Lig 1.Grup 20. Hafta: Talasgücü Belediyespor: 2 - Aliağa FK: 4
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında evinde oynadığı maçta Aliağa Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. 6 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı zorlu karşılaşmada futbolseverler gole doydu.
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında evinde oynadığı maçta Aliağa Futbol Kulübü’ne 4-2 mağlup oldu. 6 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı zorlu karşılaşmada futbolseverler gole doydu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Muhammed Ömür, Burak Menteşe, Mehmet Ali Yılmaz
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Enes Eliaçık, Mehmet Albayrak, Murat Karadeniz (Yusuf Sefa dk.66), İbrahim Öztürk, Berkay Öztuvan (Ertuğrul Yıldırım dk.75), Cem Özdemir (Canberk Soykuvvet dk.66), Osman Buğra Uysal (Cihan Aydın dk.46), Süleyman Çelik, Taylan Özgün (Ramazan Taş dk.66), Hasan Türkyılmaz
Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem (Mehmet Uysal dk.64), Kadir Kurt, Doğukan Nelik, Yasin Tosun (Mithat Yaşar dk.77), Emirhan Karagülle, Berkay Görmez (Hasan Çelik dk.64), Oğuzhan Yıldırım, Adnan Demir (Atakan Gündüz dk.77), Berke Bıyık (Enes Bakkal dk.90), Mehmet Fuat Gölbaşı
Goller: Murat Karadeniz (dk.43), Süleyman Çelik (dk.69) (Talasgücü Belediyespor) Dk.5 penaltıdan Mehmet Fuat Gölbaşı (dk.5 penaltı), Yasin Tosun (dk.39), Berke Bıyık (dk.48), Emirhan Karagülle (dk.60) (Aliağa Futbol Kulübü)
Kaçan Penaltı: Taylan Özgün (dk.26) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Enes Eliaçık, Osman Buğra, Berkay Öztuvan (Talasgücü Belediyesoor) Berkay Görmez, Kadir Kurt, Mehmet Fuat, Ahmet Peköz (Aliağa Futbol Kulübü)
Kırmızı Kart: Cem Özdemir (dk.81) (Talasgücü Belediyespor)