Kayseri Tarım Fuarı Büyük İlgiyle Açıldı

Açılış töreninde konuşan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, fuara katılan firmalara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin şehrin ekonomisine ve tarım sektörüne büyük katkı sağladığını belirtti. Atasagun, "Kayseri Ticaret Odası olarak fuarlar bizler için çok değerli. Ekonomimize, şehrimize büyük katkı sunduğunu düşünüyorum" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Köksal'dan Tarım Vurgusu

Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, konuşmasında tarımın önemine vurgu yaparak, "İnsanoğlu yaratılışından bu yana toprakla, tarımla uğraşıyor. Güçlü medeniyetlerin, güçlü tarım ekonomileri üzerine inşa edildiği hepimizin malumu" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odaları Başkanı Güneş: "Fuar, Çiftçi ile Teknolojinin Buluştuğu Yer"

Kocasinan Ziraat Odaları Başkanı Abdulkadir Güneş, fuarın çiftçi ile teknolojinin buluştuğu bir platform olduğunu belirterek, "Allah’a şükür Kayseri’de hatırı sayılır bir tarım var, hayvancılık var. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Saklav: "Kayseri Tarım ve Hayvancılıkta İlk Sıralarda"

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Kayserimiz hayvancılıkta da Türkiye’de ilk 10’da yer almaktadır" dedi.

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu: "Kayseri, Fuarlar Şehri"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fuarların önemine değinerek, "Kayseri aslında bir fuarlar şehri. 1177 yılına kadar Kayseri’de Yabanlu Pazarı kurulmuş. Dünya ölçeğinde baktığınız zaman herhalde en eski fuarlardan bir tanesi Kayseri’de kurulmuş" ifadelerini kullandı.

Kayseri Tarım Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarım sektöründeki yeniliklerin ve modern tekniklerin tanıtıldığı fuar, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.