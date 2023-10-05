Kayseri TDP Bin 438 Vatandaşa Ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda bin 438 vatandaşa ulaşılarak genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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  • 05.10.2023 12:11
  • Güncelleme: 05.10.2023 14:00
Kayseri TDP Bin 438 Vatandaşa Ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda; bin 438 vatandaşa ulaşılarak genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasındaki 254 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, 81 sosyal yardım faaliyeti düzenledi, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında; 1 üçüncülük başarısı elde edildi.

Ekiplerce ayrıca; bin 438 vatandaşa ulaşıldı ve genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, kadın acil destek (KADES) konuları ile ilgili broşür, afiş, sticker bilgilendirme materyalidağıtıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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