Kayseri TDP Bin 438 Vatandaşa Ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda; bin 438 vatandaşa ulaşılarak genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasındaki 254 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, 81 sosyal yardım faaliyeti düzenledi, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında; 1 üçüncülük başarısı elde edildi.

Ekiplerce ayrıca; bin 438 vatandaşa ulaşıldı ve genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, kadın acil destek (KADES) konuları ile ilgili broşür, afiş, sticker bilgilendirme materyalidağıtıldı.