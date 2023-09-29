Kayseri TEM'den suça geçit yok: 6 ayrı uygulamada 5 şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 6 ayrı uygulamada 865 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
- 29.09.2023 16:20
- Güncelleme: 30.09.2023 10:13
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 6 ayrı uygulamada 865 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde 13-29 Eylül tarihleri arasında 6 ayrı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 865 şahıs ve 288 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, çok miktarda narkotik madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA
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