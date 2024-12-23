Ergenekon İlköğretim Okulu'ndan 'Değerler Sokağı' etkinliği
Ergenekon İlköğretim Okulu, 'Değerler Sokağı' adı verilen bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Kayseri'de görev alan hakimler ve savcılar katılım sağladı.
Kayseri’de Ergenekon İlköğretim Okulu, öğrencilerin milli ve manevi değerlerini öğrenmesi amacıyla “Değerler Sokağı” adı verilen bir etkinlik düzenledi. Okulun koridorunda çeşitli milli temalı projeler sergilenerek öğrencilere tanıtıldı. Düzenlenen etkinliğe Kayseri’de görev alan hakimler ve savcılar katılım sağladı