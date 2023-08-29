Kayseri Türkiye illeri yüz ölçümleri sıralamasında 8'inci

Dünya’da 200’ün üzerinde ülke bulunuyor bu ülkelerin hepsi de farklı yüz ölçümlerine sahip. Dünya ülkeleri yüz ölçümleri listesine göre ise Türkiye 37’nci sırada yer alıyor. Türkiye’de ise 81 il bulunuyor ve bu illerin de hepsi farklı yüzölçümlerine sahip, Kayseri ise Türkiye illeri yüz ölçümleri sıralamasında 8’inci sırada yer alıyor.

Türkiye illeri yüz ölçümleri sıralamasında 40 bin 838 kilometrekare alana sahip Konya 1’nci sırada yer alırken, 28 bin 164 kilometrekare alana sahip Sivas 2’nci, 25 bin 632 kilometre alana sahip Ankara ise 3’üncü sırada yer aldı. 16 bin 970 kilometrekare alana sahip Kayseri ise listenin 8’inci sırada bulunuyor. Türkiye’nin en küçük yüzölçümüne sahip il ise 798 kilometrekare alana sahip olan Yalova oldu.

KAYSERİ DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Kayseri, Türkiye'nin toplam nüfus bakımından en kalabalık 14’üncü şehri olup yüzölçümü olarak Türkiye'nin en büyük 8’inci ilidir. İç Anadolu’nun büyük ticaret ve sanayi merkezidir. Orta Kızılırmak Bölümünde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bir ildir. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir. Bölge, pek çok uygarlığın beşiği olmuştur. Kayseri’nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nüfusu 1.434.357’dir. 16 ilçe, 714 mahalleye sahip olan Kayseri’nin nüfusu en büyük ilçesi: 594 bin 344 ile Melikgazi’dir. En küçük ilçesi ise 3 bin 819 ile Özvatan’dır.