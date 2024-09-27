Cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ’Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (42) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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