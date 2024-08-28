Kayseri Ulaşım reklm alanları ihaleye çıkıyor
Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin HRS Araçları Dış Yüzey Giydirme, HRS İstasyonlarındaki CLP Raket Reklam Alanları ve Katener Direkleri Reklam Alanları kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkıyor.
Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin HRS Araçları Dış Yüzey Giydirme, HRS İstasyonlarındaki CLP Raket Reklam Alanları ve Katener Direkleri Reklam Alanları kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkıyor.
Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ihale ilanında, “Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin HRS Araçları Dış Yüzey Giydirme, HRS İstasyonlarındaki CLP Raket Reklam Alanları ve Katener Direkleri Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi İşi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır. İhale: 13.09.2024 Cuma günü saat 15:00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacaktır. İhale Şartnamesinin ve Eklerinin Görülüp, (Doküman Bedeli 15.000.00 TL) Satın Alınacağı Yer: Kayseri Ulaşım A.Ş. Ticaret Müdürlüğü, İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi (a) bendi gereğince Kapalı Teklif İhale Usulü, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı zarflarında istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur” ifadelerine yer verildi.