Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Teknofest Finalinde

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023-2024 yılı faaliyetleri içerisinde yer alan ve Teknofest Projesi olarak başlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) yapımı projesi, Teknofest yarışmalarında final hakkı kazandı. “Medeniyetin Burçları İHA Takımı”nın birçok aşamadan geçerek geldiği, final yarışmaları sonunda hedefi Teknofest’in final yarışmalarında da başarı sağlamak ve dereceye girmek. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden İHA takımı gerçekleştirmiş olduğu test uçuşları ile final hazırlıklarına da aralıksız devam ediyor.

Akademi çalışmaları sürecince Talas Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleşen “Kırsalın Cezerileri” projesi kapsamında da belirlenen okullardaki yetenekli çocuklar seçilerek bunlara verilen eğitimler sonucunda kurulan takımlardan, İnsanlık Yararına Teknoloji Kategorisinde de “Robo Talas_K Takımı” geliştirdikleri “Yangın Söndürme” projesi ile İlk Okul kategorisinde Teknofest Yarışmalarında finale katılmaya hak kazandı.

İKİ AYRI KATEGORİDE İKİ FARKLI TAKIMLA FİNALDEYİZ

İnsanlık Yararına Teknoloji Kategorisi: Robo Talas_K Takımı, geliştirdikleri projeyle insanlık yararına önemli bir teknoloji çözümü sundu.

İHA Serbest Görev Kategorisi: Medeniyetin Burçları İHA Takımı, serbest görev alanında geliştirdikleri insansız hava aracıyla büyük bir başarıya imza attı.

Bir kısmı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu olarak eğitim alan, Türkiye’de eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye rahat uyum sağlamaları için Kayseri’nin de aralarında bulunduğu bazı şehirlerde farklı sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi yıllardır başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetlerini 12 yıldır Kayseri’de başarılı bir şekilde organize eden Medeniyet Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun akademi faaliyetleri ve Teknofest’te iki kategoride birden finale yükselen Teknofest takımlarının çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler verdi:

“Medeniyetin Burçları Derneği olarak akademi faaliyetlerini 12 yıldır başarılı bir şekilde şehrimizde yürütüyoruz. Bu kapsamda, özellikle YTB, üniversitelerimiz ve yerel kurumlarımızla işbirliği içinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Ayrıca 4 yıldır da Teknofest yarışmalarına katılarak Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ni finallere taşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, roket tasarımı, akıllı trafik, yapay zekâ ve en son bu yıl İHA takımımız finallerde yarışmaya hak kazandı. Bu bizim ve öğrencilerimiz kadar şehrimiz için de önemli bir başarıdır. Öğrencilerimizin şehrimizi finallerde en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ayrıca bundan sonraki süreçte, Teknofest konusunda tecrübe kazanan üniversite öğrencilerimiz, Milli Eğitimle yaptığımız protokol gereği kırsal kesimde yer alan okullarda rehberlik hizmeti veriyor, bu kapsamda Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği yabancı uyruklu öğrencilerimizin rehberliğinde hazırlanan “Robo Talas_K Takımı”, geliştirdikleri projeyle insanlık yararına önemli bir teknoloji çözümü sunmayı başardılar. Bu konuda da yabancı uyruklu öğrencilerimizin kırsal kesimde teknolojik imkanlara tam olarak ulaşamayan yerli öğrencilerimize rehberlik etmesi, tecrübelerini aktarması bizleri sevindirmiştir. Umarım öğrencilerimiz finallerde de dereceye girerek şehrimizi en iyi şekilde temsil ederler. Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz çalışmaları ile Türkiye'nin en prestijli teknoloji ve havacılık etkinliklerinden biri olan Teknofest’te büyük bir başarıya imza atarak finale kalmayı başardı. Böylece, İlkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yaş aralığındaki öğrencilere yönelik olarak yürütülen akademimiz, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi, bu başarılarıyla Türkiye genelindeki diğer öğrenci akademilerine örnek teşkil ediyor, gençlere sunduğu fırsatlar ve onları bilimsel çalışmalara teşvik eden programlarıyla adından söz ettirmeye devam edecek. Finalde yarışacak olan ekiplerimize başarılar diliyor ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Bu yıl Teknofest'te iki önemli kategoride finale yükselen Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi takımlarının yaptıkları projelerle ilgili teknik ve genel bilgiler ise şu şekilde:

1) FİNALDE YARIŞACAK İHA’NIN YAPIM AŞAMASI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Teknofest İHA Proje takımının Takım Yöneticiliğini Özbekistanlı Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Minhojiddin Akromov yapıyor. Akromov özellikle son 2 yılda devam eden dünyadaki güncel savaşları takip ederek sahada mücadele eden askerlerden gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek bu ihtiyaçlara göre proje tasarımını gerçekleştirmiştir. Proje takımında, Özbekistan, Azerbaycan, Suriye, Mali uyruklu öğrenciler yer alıyor. Bu öğrenciler, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Yazılım Mühendisliği alanlarında öğrenimlerine devam ediyorlar.

Proje ekosistemi içerisinde İHA’nın yanı sıra bazı diğer unsurlarda yer alıyor. Proje unsurları; İnsansız Hava Aracı, İnsansız Kara Aracı, Özel Amaçlı Yer İstasyonu ve Özel Amaçlı Uzak Mesafe Haberleşme Anteni gibi çeşitli sistemlerin birleşmesinden meydana gelen kompleks bir sistemden oluşuyor. Projede yer alan bu farklı sistemlerin teknik özellikleri de şu şekilde:

1) İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın Teknik Özellikleri: 1.5 m. kanat açıklığı, 8 kg. taşıma ağırlığı, elektrikli motor sistemi, Maksimum 240km/saat hız, 40 dakika havada kalma süresi, üzerinde yapay zeka işlemcisi yer alıyor.

2) İnsansız Kara Aracı (İKA)’nın Teknik Özellikleri: 2 m. uzunluk, Elektrikli 4 tekerlek, 300 kg. taşıma gücü, 2 saat sürme menzili, 6 adet İHA taşıma kapasitesi var.

3) Yer İstasyonu Teknik Özellikleri: 3 monitörlü güçlü bir donanım, aynı anda İHA ve İKA kontrol etme kabiliyeti, 4 saat otonom çalışma süresi var.

4) Anten Teknik Özellikleri: 5 km. içinde 150 aracın haberleşmesini sağlama kapasitesi, 5 m. yükseğe çıkabilme kapasitesi, gürültü ve jammer cihazlarının etki edemediği bir sisteme sahiptir.

2) “KIRSALIN CEZERİLERİ” PROJESİ KAPSAMINDA SEÇİLEN ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BAŞARISI:

Medeniyetin Burçları Derneği ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün protokolleri kapsamında düzenlenen “Kırsalın Cezerileri” projesi kapsamında ilk aşamada yetenek keşfi yapılan tespit edilen öğrencilerle gruplar oluşturuldu. Bu gruplar çeşitli projeler sundular. Teknofest’te finale kalan öğrenciler bu proje ile tespit edilen öğrencilerdir. Talas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda başlayan faaliyetlerde, ilk önce okullar ve öğrenciler bu şekilde belirlenmiş oldu. Daha sonra bu belirlenen okullarda, belirlenen öğrenciler Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri içinde yer alan Yabancı Uyruklu öğrencilerimizden rehberlik ve teknik destek aldılar. Yabancı uyruklu 2 öğrencimiz, 3D tasarım ve robotik konularında eğitimler verdiler. Hangi öğrenciler hangi konulara yetenekliyse o konuda takım oluşturuldu. “Kırsalın Cezerileri” kapsamında 5 tane proje takım oluşturuldu. Bu 5 projenin 3’ünde yabancı uyruklu öğrencilerimiz katkı sağladılar. Bu 3 proje de Medeniyetin Burçları Derneği tarafından desteklendi. Bu desteklenen 3 proje yarı finale kaldı. Yarı final aşamasında da “Yangın söndürme” projesi çalışmalarında başarılı olarak finale kalmaya hakkı kazandı.

Bu projenin teknik özelliklerine gelince: İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde geliştirilen proje, yapay zekâ kullanımına dayanıyor. Bu projede otomatik olarak yangın söndürmenin sağlanması amaçlanıyor. Yapay zekâ kullanılarak yangın bölgesi tespit edilerek otomatik olarak yangının söndürme işlemlerinin başlaması amacıyla geliştirilen bir projedir