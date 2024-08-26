Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha salındı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'na 5 adet daha dağ keçisi bırakıldı.

Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha salındı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu’na 5 adet daha dağ keçisi bırakıldı.

Yozgat’ta saklı cennet olarak adlandırılan Kazankaya Kanyonu’nun turizme kazandırılması amacıyla Yozgat Valiliğince başlatılan çalışmalar çerçevesinde Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından kanyona dağ keçileri bırakılmaya devam ediliyor. Araçlarla getirilen 5 dağ keçisi daha yetkililerce Kazankaya Kanyonu’nda doğal ortamına bırakıldı.

Şu ana kadar toplamda 10 dağ keçisinin bırakıldığı bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 20 dağ keçisinin daha bırakılmasının planlandığı belirtildi.

İHA
Kayseri Gündem

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