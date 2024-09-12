Kayseri, Uluslararası Yarı Maratonu'na hazır

Avrupa Spor Şehri Kayseri’de bir marka olarak geleneksel hale gelen ve 10 gün sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek olan 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında başlayan ve gelenek haline gelen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu yıl 4’üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Koramaz Vadisi temalı 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, paydaşlar, daire başkanları, genel müdürler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Spor A.Ş. tarafından hazırlanan tarihi zenginliği ile kültürel mirasın buluştuğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Koreografisi izletildi. Maratona özel tanıtım tişörtleri tanıtılırken, 21 Eylül’de gerçekleşecek olan Çocuk Maratonu da etkinliğe renk katacak. Toplam 1 milyon 64 bin TL ödülün dağıtılması planlanıyor.

Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yapılacak çalışmanın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayseri bir spor şehri olsun denilirken, bunun elbette altyapısının oluşturulması gerekirdi. O açıdan Valimizin geldiği günden beri bu anlamda yapmış olduğu katkılar ve desteklerin yanında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tesisleşme adına sadece merkezimizde değil, tüm taşradaki ilçelerde yaptığı çalışmalar ile sporun her alanına yönelik olarak gerekli desteklerini sürdürmektedir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bunu bir zenginlik olarak gördüklerini, özellikle Spor A.Ş.’nin geçmiş yıllardan beri yapmış olduğu çalışmaların birikimiyle, 2023 yılında müracaat ettikleri ACES tarafından Avrupa 2024 Spor Şehri ünvanını Kayseri’ye verildiğini ifade etti.

Bu ünvanı zenginleştirip, daha geliştirerek, geleceğe taşımaları gerektiğini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değişik etkinliklerle yaptığımız çalışmaları uyum ve el birliği içerisinde sürdürürken, Kayseri’mizi sportif manada bir kayak merkezinden öte son süreçteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz dillere destan olmaya başladı. Şuana kadar bu sene itibariyle 29 takımımız orada kamp yaptı. Romanya, Portekiz, Türkiye ve Danimarka olmak üzere U 16 takımları kamp yapıyor, maçlar yapacaklar. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. El birliğiyle bu güzel şehrimizi, bu güzel faaliyet ortamlarını hem tanıtacağız hem de ülkemizin kaynaklarının gereksiz yere heba olmasını önlemiş olacağız. Sadece futbol değil, tüm spor alanlarında olimpik yüzme havuzuyla, çok amaçlı spor salonuyla, otel hizmetleriyle Erciyes Kayak Merkezimiz 12 aya yayan bir spor merkezi olma yolunda hedefe doğru ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Kayseri’mize teşrif edecek, burada yapılacak olan U-16 takımımızı seyredecek. Bakanımızla Kayseri’mize spor bağlamında neler yapabiliriz kısmına kafa yorup, destekleri alacağız. 16 Kasım’da yine Galler maçının Kayseri’mize verildi. O açıdan şehrimizi çok önemsiyor, spor yönünden şehrimizin daha fazlasına layık olduğunu belirtiyorum.”

Başkan Büyükkılıç, 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ anlayışı ile yürütülmesinden de keyif aldıklarını vurgulayarak, “22 Eylül’de gerçekleşecek, uluslararası nitelik taşıyor ve 14 ülkeden katılımcı olacak. İnşallah seneye tam maratona çevirmek için gayretimiz olacak. Bu anlamda yapılacak olan yarı maraton çalışmasında Pazar günü hepimiz orada olacağız. 21K, 10K ve halk koşusu boyutunda olacak. Sürpriz ödüllerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. 1 milyon TL’nin üzerinde bir ödül veriliyor” diye konuştu.

Öte yandan Kayseri’de Spor A.Ş.’nin yaptığı çalışmalardan da bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Spor A.Ş. tarafından, 5 yılı aşkın sürede, toplam 3 milyon 586 binin üzerinde kişiye spor hizmeti sağlandı. Ekibimizi kutluyorum, hanımefendilerin ilgi gösterdiği sabah sporları, son süreçte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde spor alanlarında etkinlikler yapılıyor. Spor A.Ş. Bizim Mahallede, Doğa Seni Çağırıyor gibi etkinliklerle Spor A.Ş.’miz takdir toplamaktadır. Bir hekim gözüyle Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz kandaki oksijenin arttığını, kamp yapan takımların çok avantajlı olduğunu hatırlatıyorum. Ulusal bazda 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası olacak. T 200 Master Tenis Turnuvası Kayseri’mizde ilk defa düzenlendi. -Son dönemde hizmete açtığımız ve yoğun ilgi gören tesislerimizden Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk tesisimiz de dolup taşıyor, milli takımımız da kamp yapmıştı, bu tesisimizden de yararlanmanızı öneririz. Kapalı tenis kortumuz şuan için 2 tane, yeni projelerimiz ile artırılacak.”

Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’nin 2024 yılında başarılı sporcular da yetiştirdiğini ifade ederek, “Kulüp Lisanslı ve alt yapı toplam sporcu sayımız 932, 2024 yılı uluslararası müsabakalardan 5 Altın madalya, 4 Gümüş madalya, 7 Bronz madalya Toplam 16 madalya alındı. 2024 yılı 10 ayı içerisinde 100 etkinlikte 213 bin 200 kişiye ulaşıldı. Gururla bunu da paylaşıyor, katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Yine Spor Okulu’nda 30 bin 732, Tesis Üyeliği’nde 19 bin 500 kişi faydalanırken, günlük kullanımdan ise 140 binlere ulaştı. Kayak döneminde yapmış olduğu çalışmalar ile de kayakseverlere uygun şartlarda hizmet verip, bu kültürü de ön planı çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde yapılacak spor projelerini açıkladı

Tanıtım toplantısında yeni dönemde yapacakları spor projeleri ve faaliyetlerini aktaran Büyükkılıç, “Gençlik Oyunları adı altında 40 spor turnuvası, 5 kültür ve sanat yarışması ve büyük bir bilim şenliği düzenlenecek. Oyunlar kapsamında çeşitli ödüller, sertifikalar paylaşılacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Spor Köyü adı altında projelerinin olduğunu belirterek, 90 bin metrekare alanda kurulacak olan bu projenin önümüzdeki dönemlerde, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, kapalı tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu ile mini futbol, plaj voleybolu, tenis kortları, basketbol voleybol sahaları, kaykay ve bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları ve sosyal alanları ile şehre zenginlik katacağını kaydetti.

Sportif Kayseri portalından da bahseden Büyükkılıç, “Tüm amatör spor kulüpleri ve bunlara ilişkin güncel spor müsabakalarının yerlerini saatlerini takip edebilecekleri bir portal hizmete sunacağız. Özel, belediyemize ve diğer kamu kurumlara ait tüm spor kulüplerinin yerleri ve iletişim bilgileri portalda yer almış olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ilçe spor sahaları yapım çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek, “Erciyes Yeni Tenis Kortları yapılacak. 12 tane, Ekim ayında da yarışmalar olacak. Ayrıca, Atletizm Pisti Projesi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne ilave saha yapım projeleri de hızla devam etmektedir. Saymakla bitmez, her şeyden önce Spor A.Ş.’mize güvenerek, sporsever dostlarımıza teşekkür ederken, Sayın Valimizin hem erdemli gençlik mantığı içerisinde gayretleri hem de ERVA spor okullarıyla adeta gönüllerde taht kurmasından dolayı kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. El ele, gönül gönle hep beraber Kayseri’mizi spor şehri olarak daha güzel günlere ulaştıracağız. Sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ailesi ile beraber katıldığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel bir marka haline getirilip, Türkiye’ye hediye edilen Kayseri Yarı Maratonu’nun yapıldığı günün bambaşka olduğunu belirtti.

“Kayseri Yarı Maratonu bir marka”

Kayseri Yarı Maratonu’nun bir marka olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, şunları söyledi:

“Aileler, halk koşusunda çocuklar, gençler, her kesimden insanlar bir araya geliyor. Selamlaşmamız, kucaklaşmamız, koşmamız, şakalaşmamız o günü bambaşka bir gün haline getiriyor. Memduh başkana yetişemiyoruz, biz dinlenirken, o sonuna kadar gidiyor. Artık şunu kabul edelim, Kayseri Yarı Maratonu bir marka, bu markanın oluşması Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ekibi tarafından sağlandı. Türkiye’nin her yerinden, yurt dışından sporcular geliyor, biz de o gün eğleniyor, bir araya geliyoruz. Kayseri Yarı Maratonu benim de ailece dört gözle beklediğim bir organizasyon. Bu organizasyonun bu hale gelmesinde çok büyük emekler var, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Spor A.Ş.’mizin vizyonu var, teşekkür ve tebrik ediyor, bütün halkımızın orada olmasını ilin valisi olarak istiyorum. Sponsorlara da özellikle teşekkür ediyorum.”

“Büyük Bir Vizyonla Ortaya Koyan Büyükşehir’imizin Ekibini Alkışlıyorum”

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne de ayrıca parantez açan Vali Gökmen Çiçek, açıklamasında, “Kaçınız gördü bilmiyorum, Büyükşehir Belediyemiz tarafından muhteşem bir şey yapılmış, Türkiye’de örneği çok az, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde her şey düşünülmüş, hem ilimizin turizmini hem de spor anlamında çok büyük katkı sağlıyor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni çok daha farklı tanıtımlar yapmalıyız. Ellerine sağlık, muhteşem bir şey ortaya çıkarmışlar. Avrupa Spor Şehri için tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu baştan sona büyük bir vizyonla ortaya koyan Büyükşehir’imizin ekibini alkışlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’nin nasıl tanımlanacağı sorulacak olursa, ‘sağlıklı şehir’ olarak tanımlanabileceğine işaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise musluktan akan suyunun temiz olduğu, yürüyüş alanlarının çok oluşu, spor yapmak için tesis altyapısının iyi oluşu gibi bunun gerekçelerini tek tek sıralayarak anlattı ve bu imkânları sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve diğer belediyelere teşekkür etti. Çopuroğlu, sözlerinin sonunda şehirde spor varsa hayat olduğunu belirterek, kentteki spor çalışmaları ile projelerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ile tüm kurumları tebrik ederek, onlara teşekkürlerini iletti.

“Yarı maratonu 10 bin civarında katılımcı ile gerçekleştireceğiz”

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun teknik bilgilerini paylaştı. Somtaş, 2023 yılının son çeyreğinde Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri olması için girişimlerde bulunduklarını ve bunda başarılı olduklarını dile getirerek, bu süreçte ise 4. Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirme çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Genel Müdür Somtaş, Yarı Maratonlara tema olarak her sene Kayseri’nin eşsiz değerlerinden birinin ismini vererek hem şehri tanıtmaya gayret ettiklerini hem de bu değerlerin anılmasına aracı olduklarını ifade ederek, bu yönüyle de ‘bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile yola çıkarak böyle devam ettiklerini sözlerine ekledi. Somtaş ayrıca lansmanda, Koramaz Vadisi temalı 4. Uluslararası Yarı Maratonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Öte yandan Somtaş, 10 bin civarında katılımcı ile söz konusu maratonu gerçekleştirmeyi umduklarını ifade ederek, pek çok ülkeden de koşucuların maratonda yer alacağını duyurdu. Son olarak Spor A.Ş. Genel Müdürü Somtaş, bu maratonu tek başına yapmadıklarını sözlerine ekleyerek Başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere destek olan tüm sponsorlara da isimlerini tek tek sayarak teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da ‘bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile bu sene de gerçekleştirdikleri Uluslararası Yarı Maratonu coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek böylesine bir etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İl Müdürü Kabakcı, kadim kent Kayseri’nin özellik ve güzelliklerini öne çıkaran söz konusu maratonun dört yıldan beri muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Kabakcı, Uluslararası Yarı Maratonun düzenlenmesinde başta emeği olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek olmak üzere herkese teşekkür ederken, maratona katılım sağlayacak tüm sporcu ve vatandaşlara da başarılar diledi.

Toplantının sonunda sponsorlara yarı maratona desteklerinden dolayı hediye takdim edilirken, özel hazırlanan koşucu tişörtleri, çanta, kupa ve madalya da tanıtıldı.