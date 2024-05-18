  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi

Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi

Kayseri Üniversitesi, Gençlik Haftası ve üniversitenin 6. kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Üniversitesi, Gençlik Haftası ve üniversitenin 6. kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında “Gençlik Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirdi.

Ali Dağı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ellerde Türk bayrakları yaklaşık 8 km’lik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte Rektör Karamustafa, tüm milletimizin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Etkinliğin gerçekleştiği 18 Mayıs tarihinin aynı zamanda Kayseri Üniversitesi’nin kuruluş tarihi olduğunu da hatırlatan Rektör Karamustafa, düzenlenen etkinlikle hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, hem de Kayseri Üniversitesi’nin 6. kuruluş yıldönümünü kutlamış olduklarını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi
Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi
Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi
Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi
Kayseri Üniversitesi 'Gençlik Yürüyüşü' Etkinliği gerçekleştirdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi