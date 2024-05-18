Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 11 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 11 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan S.B. sevk ve idaresinde 27 AVG 369 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İ.İ sevk ve idaresindeki 58 ACY 486 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarla yer alan, aralarında çocuklarında bulunduğu; A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Özel çocuklara 'QR kodlu' koruma
Özel çocuklara 'QR kodlu' koruma
Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'