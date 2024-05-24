Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker'in, alkollü içecek satan marketle protokolü tepki çekti

Kayseri Valiliği, Kayseri Şeker ve alkollü içecek ürünleri satışı yapan Migros arasında bölgesel kalkınmaya hız verecek tarımsal projeleri hayata geçirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

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Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Sayın Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, proje danışmanı Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ve Ağırnas Kadın Kooperatifi yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Vali Sayın Gökmen Çiçek, “Kayserimiz, Anadolu’nun ortasında bir ticaret şehri ve Kadın Kooperatiflerimiz de ticaret şehri Kayseri’nin parlayan yıldızı. Kadın Kooperatiflerimizin desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle iş birliğine önem vermekteyiz. Temel amacımız Kadın Kooperatiflerini güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” diye konuştu.

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Bölgemizin verimli toprakları ve yerel ürünleriyle önemli ekonomik ve tarımsal zenginliğe sahip olduğunu belirten Vali Çiçek, “Yerel üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize bedelsiz tohum ve kamu teşvikleri sağlıyoruz. Kayseri Şeker’e bağlı üreticilerimizle Migros’u bir araya getirerek bölgesel bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmek üzere iş birliği yaptık. İlimizde şeker pancarından sonra nadasa bırakılan tarlaların verimini artırmak üzere ekim planlamasında ürün çeşitlemesi yaparak yeni ürünlerin üretimine başlayacağız. Tarımsal kalkınmayla çiftçinin gelirinin artması, ürünlerin kalite ve standartlarının yükseltilerek Türkiye çapında satışa sunulması açısından bu iş birliğinin yararlı olacağına inanıyoruz. Migros ve Kayseri Şeker ile bir araya gelerek imzaladığımız iyi niyet sözleşmesinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Çiçek konuşmasında sonunda, ilimizde kurulan Kadın Kooperatiflerinin sayısının bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede 44 olduğunu, toplam cirolarının da 120 milyon liraya yaklaştığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’da konuşmasında, “Ağırnas Kadın Kooperatifimiz günde yaklaşık 600 litre üretim yapıyor. Tabii burada amacımız, ilimizdeki alternatif ürünleri ve kooperatifleri desteklemek, kendi yerli tohumlarımızdan kendi üretimimizi yaparak çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak gibi bir hedefimiz var. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası değere sahip markası Kayseri Şeker olarak, çiftçilerimiz, mühendislerimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemizin sürdürülebilir tarımsal geleceğine yatırım yapıyoruz. Bünyemizde 14 bin sözleşmeli çiftçi olmak üzere 30 bin üyemiz var. Üç büyük fabrikamız, Ar-Ge projelerimiz, doğa, iyi tarım ve kaliteli üretim esaslı sürdürülebilirlik politikalarımızla, çiftçilerimize değer yaratıyoruz. Su ve enerji kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilir tarımı, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi destekliyoruz. Akıllı ve iyi tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim, yerli tohum çalışmaları, dijital entegrasyon, finansal desteklerle çiftçinin güçlenmesi odaklandığımız alanlar. Aynı zamanda kamu ve özel girişimlerle katma değerli iş birlikleri gerçekleştirerek çiftçilerimize güç vermeye ve bölgemizin kalkınmasına destek olmaya devam ediyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokolle de bölgemizin ekonomisine değer yaratacak başarılı yerel projeler hayata geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

“Yılda 1 milyar TL’lik ürün alımı ile Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur şunları söyledi: “Kayseri’nin bereketli topraklarından çıkan ürünlere ve yerel markalarına destek sağlıyoruz. Kayseri’den mantı, çemen gibi yöresel ürünleri ile şeker, karkas et, şarküteri ürünleri, yufka, makarna, kahve, su, meyve suları, süt ürünleri, zeytin, meyve-sebze, elektronik ürünler ve tekstil ürünleri olmak üzere 25 farklı kategoride 299 çeşit ürününü alıyoruz. Bu alımlarımızla Kayseri ekonomisine yıllık 1 milyar TL’lik katkı sağladık. Bu yıl ek olarak, Kayseri Valiliğinin himayesinde, yerel üreticilerin desteklenmesi, bölgenin ekonomik olarak daha da güçlenmesi ve verimli tarım arazilerinde sürdürülebilir tarım modelleriyle üretim çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Valiliğin öncülüğünde imzaladığımız bu iyi niyet sözleşmesinin bölgeye hayırlı olmasını diliyoruz. Bunun yanında, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile iş birliğimiz kapsamında 24 ilimizdeki Aile Kulüplerimizden 2’si Kayseri’de bulunuyor. Türkiye genelindeki Aile Kulüplerimiz bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişiye eğitim verdi. Burada 225 farklı alanda eğitimler veriyoruz. Ürün yetiştiriciliği, arıcılık ve tarım eğitimleri gibi mesleki ve sertifikalı eğitimlerimiz de mevcut.” diye konuştu

Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, “Türkiye çapında yerel üreticilerimizi bularak, onlara danışmanlık veriyor, resmî kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Böylelikle yerel ürünlerin üretiminde süreklilik sağlıyor, ulusal pazara çıkarak hak ettiği değeri görmesine fırsat yaratıyoruz. Kayseri Valiliğimizin önderliğinde hayata geçirdiğimiz projemiz ile bölgenin tarımsal kalkınmasına destek sağlayacağımız için mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza farklı yörelerde, farklı ürünlerle devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından, Kayseri Valiliği, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Migros A.Ş, ZZEF A.Ş ve Gürata A.Ş arasında yapılan iş birliği protokolü, Vali Sayın Gökmen Çiçek ve katılımcılar tarafından imzalandı.

