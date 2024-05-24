Sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu, araçlar mahsur kaldı

Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şehirde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kocasinan ve Talas ilçelerinde sağanak su taşkınlarına neden olurken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan araç ve sürücüleri kurtararak güvenli bölgeye aldı. Yolda mahsur kalan Onur Görkem yaşadıklarını şu şekilde anlattı;

"Yağmur çok yoğundu, silecek bile fayda etmiyordu. Suyu görmedim, içeri girdim araba stop etti. Suyun içinde kaldım, baktım ki etraftan su giriyor içeriye. Kapıyı açtım ve çıktım. Alt tarafımda bir araç vardı, ’ağabey beraber çıkalım’ dedim ama o çıkamadı. Sonradan cama çıktı o da, arabanın üzerinde bekledi."

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden Kayseri ve çevresi için kuvvetli yağış beklendiği ifade edilerek; “Yağışların, yarında (cuma) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.