Kayseri Yazarlar Biriği 'Yazar Okulu' seminerleri devam ediyor

Bu haftaki programda da Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyesi Eğitimci, Şair-Yazar Mustafa Küçüktepe öğrencilerle buluştu. Programda şiir ve şairlik ile ilgili konular ele alındı. Mustafa Küçüktepe, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle, şairlik ve kendi yazmış olduğu şiirleri ile ilgili sohbet etme imkanı buldu. Şiirin edebiyatımızdaki yeri ve önemi ile, şiir yazma konusunda hangi konuların önemli olduğu anlatıldı. Şiirlerinden ve kitaplarından bahseden Mustafa Küçüktepe şiir yeteneğinin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili öğrencilere çeşitli ipuçları verdi. Sunumun ardından öğrencilerin soruları ile devam eden programı ilgiyle takip eden öğrenciler, şiir ve şairlikle ilgili merak ettikleri hususları sorma imkanı buldular.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri bundan sonraki haftalarda çeşitli okullarda devam edecek.