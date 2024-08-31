Kayseri'ye 225 doktor atandı
Kayseri'ye 225 doktor atandı. Kura sonuçlarıyla Kayseri'ye yeni atanan hekimler, Kayseri'deki çeşitli hastane ve sağlık ocaklarında görev alacak. Konuya ilişkin AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayazar Özsoy 'Sağlık Bakanlığımızın 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla ilimize tahsis edilen kadroların hayırlı olmasını diliyorum' dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla Kayseri’ye 225 doktor atandı.Kura sonuçlarıyla Kayseri’ye yeni atanan hekimler, Kayseri’deki çeşitli hastane ve sağlık ocaklarında görev alacak.
Konuya ilişkin AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayazar Özsoy; “Sağlık Bakanlığımızın 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla ilimize tahsis edilen kadroların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.