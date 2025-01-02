Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 Ocak Perşembe günü için Kayseri’ye buzlanma ve don uyarısı verilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Bölge genelinin parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kayseri’de bugün hava sıcaklığı ise en yüksek 9 en düşük eksi 3 derece olarak tahmin ediliyor.