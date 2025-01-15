Kayseri'ye değer katacak projede sona gelindi: Müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi

Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kayseri’de Boğazköprü Lojistik Merkezi ve Niğde’de Andaval Yük Merkezi projelerinde sona geldik.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi ve Niğde Andaval Yük Merkezi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hemen her bölgede planlı ve entegre bir ulaştırma altyapısı oluşturmak, ithalat ve ihracata önemli katkılar sunmak amacıyla lojistik merkez yapımına büyük önem verdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Bu doğrultuda demiryolu ağına entegre olacak yeni lojistik merkezi çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarından birinde yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kayseri’de Boğazköprü Lojistik Merkezi Projesi’ni tamamlama aşamasına geldik. Boğazköprü ile Türkiye’nin lojistik merkez sayısı 13’e çıkacak.” açıklamasında bulundu.

“Boğazköprü Lojistik Merkezi Yıllık 1,8 Milyon Ton Kapasiteyle Hizmet Verecek”

Yaptığı açıklamada, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin 670 bin metrekarelik alanda yıllık 1,8 milyon ton kapasiteyle hizmet vereceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kayseri’ye kazandıracağımız bu yeni tesis ile hem sanayi hem de üretime büyük bir destek sağlamış olacağız. Böylelikle iş insanlarımız; hem ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde pazara ulaştıracak, hem de her geçen gün rekabet koşulları daha da zorlaşan dünya ticaretinde kendisine avantaj sağlamış olacak” dedi.