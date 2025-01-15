Melikgazi Belediyesi'nden 'Önce Aile' Projesi

Başkan Palancıoğlu, "Önce Aile" temasıyla kadınlar, gençler ve yaşlılar gibi ailedeki tüm bireylere hitap eden projeler geliştirdiklerini ifade etti. "Türkiye Yüzyılı'nda, aileyi korumak ve desteklemek için birçok güzel proje tasarladık. Şehri imar ederken nesli ihmal edersek, imar ettiğimiz şehri o nesil tahrip eder. Bu nedenle, önce aile, önce insan, önce gençlik, önce istihdam, önce sanayi, önce turizm, önce tarım ve önce ticaret diyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projeler arasında, "Dost Eli" çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sunuluyor. Başkan Palancıoğlu, "İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, her zaman, her yerde bu hizmetin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Başkan Palancıoğlu, "Atölye Melikgazi" projesi ile kadın girişimcilere atölye ve istihdam olanakları sunacaklarını, kadınların el ürünlerini üretip satabilecekleri bir mekân kazandıracaklarını belirtti. Ayrıca, "Önce Aile" temasıyla Çocuk Üniversitesi projesini de hayata geçireceklerini duyurdu.

Melikgazi Belediyesi, 2025 yılına damga vuracak "Önce Aile" projeleriyle, toplumun temel yapı taşı olan aileyi korumayı ve desteklemeyi hedefliyor. Başkan Palancıoğlu, "Toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması, sağlıklı ve refah bir toplum için ön şarttır. Aile sağlamsa toplum sağlamdır" dedi.