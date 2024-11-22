Kayseri'ye fırtına ve kar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hafta sonu Kayseri'de fırtına ve yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Kayseri'ye fırtına ve kar uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hafta sonu Kayseri’de fırtına ve yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.11.2024 (Cumartesi) günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatılı, zamanla kuzeybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ayrıca; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

Öte yandan yapılan tahminlere göre de pazar günü yoğun kar yağışlı geçeceği bildirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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