Başkan Gülsoy: 'Öğretmenler, bir toplumun en önemli yapı taşlarıdır'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gülsoy mesajında, ”Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir. Özveri ve sevgiyle görev yapan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin bedeli hiçbir karşılıkla ölçülmeyecek kutsal bir görev olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, şunları kaydetti:

“Şüphesiz hayatta her meslek kıymetli ve saygıdeğerdir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Öğretmenlik bir sevdanın, fedakârlığın, özverinin ve kutsal bir mesleğin adıdır. Öğretmenler, bir toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Onlar, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve düşünürlerini yetiştiren değerli rehberlerdir. Bugün, öğretmenlerimizin verdikleri emeğin, gösterdikleri çabanın ve ortaya koydukları fedakârlıkların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Öğretmenler, sınıf içinde sadece bilgiyi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin karakterlerini şekillendirir, onlara hayatın en önemli değerlerini öğretir ve topluma faydalı bireyler olmaları için ilham verirler. Onlar sadece mesleki bilgileriyle değil, aynı zamanda insanlık sevgisiyle de bizlere örnek olurlar. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşan, her şartda onların yanında olan, onları daha iyiye, daha güzele ulaşmaları için yönlendiren öğretmenlerimiz, bu yönüyle öğrencilerinin hayatında kalıcı izler bırakmaktadır. Eğitim, yalnızca belirli bir alanda değil, toplumumuzun, sosyo-ekonomik yaşantımızın her alanında ciddi bir öneme sahiptir. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin geleceği adına yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiç bir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Dolaysıyla daha güzel yarınlar için her bakımdan güçlü yeni nesillere ihtiyacımız var. Bu kapsamda fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği bu anlamlı günde, istikbalimizi imar eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevini özveriyle sürdüren öğretmenlerimize ise sağlık ve afiyetler dileyerek şükranlarımı sunuyorum.”