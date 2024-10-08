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Kayseri'ye gelen Sinan Kaloğlu çalışmalara başladı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu dün şehre gelerek çalışmalara başladı.

Kayseri'ye gelen Sinan Kaloğlu çalışmalara başladı

Kayserispor’da Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirilmişti. Kaloğlu hafta sonu Beşiktaş ile oynanan maçı locadan izledi. Genç teknik direktör dün Kayseri’ye geldi. Kayserispor’u Beşiktaş maçına hazırlayan alt yapı antrenörleri Alper Kelkitli, Enes Karakaya, Altan Güneş ve Mehmet Aşık ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Sinan Kaloğlu ile ekibi ekibi daha sonra çalışmalara başladı.

1ha

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