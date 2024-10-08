Tomarza Belediyesi, 7 buçuk liradan ekmek satmaya başladı

Tomarza Belediyesi, son dönemlerdeki ekmek zamları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ilçe meydanında bulunan Zabıta Noktası, artık Kent Ekmek Satış Noktası olarak hizmet vermeye başladı. Bugünden itibaren ekmek fiyatı 7,50 TL’den satışa sunulacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç; “Ülke genelinde bulunan ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçinmekte zorlaşan vatandaşlarımız sofralarında genel olarak tükettiği ekmeği indirimli tüketmesi için Kent Ekmek Satış Noktasını bu gün itibari ile hayata geçirmiş durumdayız. Burada ilçemizde bulunan fırın işletmecilerimiz ile kesinlikle rekabete girme gibi bir niyetimiz kesinlikle yoktur. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıları herkes tarafından bilinmektedir. Amacımız hiç olmazsa vatandaşlarımız ekmeği bir nebzede olsa ucuza tüketmesidir. Tomarza Belediyesi olarak ilçemiz genelinde üretilen ekmeğin 4’te 1 oranı geçmeden ekmek satışı yapacağız. Şuan itibari ile İncilli Çavuş Parkı içerisinde bulunan ve Zabıta Noktası olarak bilinen noktayı Kent Ekmek Satış Noktasına çevirdik. Vatandaşlarımız buradan 7,50 TL’den ekmekleri alarak gönül rahatlığıyla tükete bilirler. Alınan bu kararın ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.