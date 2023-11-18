Kayseri’ye kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre Kayseri’de kuvvetli fırtınalı hava hakim olacak. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunularak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi ve sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.