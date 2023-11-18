Gazeteci Ahmet Çulfacı son yolculuğuna uğurlandı

 Kayseri'de geçtiğimiz gün yaşamını yitiren gazeteci ve spor adamı Ahmet Çulfacı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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  • 18.11.2023 17:21
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:21
Gazeteci Ahmet Çulfacı son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi gören gazeteci ve spor adamı Ahmet Çulfacı, geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti. Culfacı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılındı. Ahmet Culfacı’nın cenazesine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ile spor ve basketbol camiasından çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Çulfacı’nın cenazesi kılınan namazın ardından Argıncık Mezarlığına defnedildi.

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