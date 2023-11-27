Kayseri'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri’de, şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü azalarak normallerin 7 ila 9 derece altına düşeceği, Çarşamba günü tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı bilgisi verilmişti. Yapılan bilgilendirmenin ardından gece saatlerinde düşen hava sıcaklıkları ile birlikte, Kayseri kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Karın bu yıl vaktinde geldiğini söyleyen Ramazan Ferman, “Kar geçen sene biraz daha geç gelmişti. Allah işe gidenlere yardım etsin. Ben sabah karı görünce sevindim. Karı severim. Güzeldi tabi ki ama işe gidenler sabah zorlanıştır. Şu anda hava güzel. Umarım kar tutar. Kar kalktığı zaman ayaza çekiyor ve daha soğuk oluyor. Kar havayı temizliyor. Karın düşmesiyle biraz soğuklarda çekilir. Yani ayaza çekmediği sürece böyle güzel” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nihat Oktay ise, “Karın yağmasına sevindik. Kar berekettir. Yer altı sularını çoğaltır. Barajları doldurur. Yağmurdan daha da bereketlidir. Havayı da temizler. O nedenle karın yağmasına sevindim” şeklinde konuştu.