Kayseri'ye Yeni Bir Atletizm Pisti Müjdesi

Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirmek için önemli bir proje daha hayata geçiyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılacak olan yeni atletizm pisti için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalandı. Protokol, Ankara'da gerçekleştirilen bir törenle resmiyet kazandı.

Kayseri'ye Yeni Bir Atletizm Pisti Müjdesi

Projeye göre, 17 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek atletizm pisti, uluslararası standartlara uygun olacak şekilde tasarlandı. Pist, 6 kulvarlı tartan koşu pisti, çim atletizm pisti ve soyunma ile teknik birimleri içerecek. Ayrıca, pistin ortasında 7 bin 957 metrekarelik alanı kaplayacak bir doğal rulo çim saha da yer alacak. Çim saha, sulama ve drenaj sistemleriyle donatılarak sporcuların en iyi koşullarda antrenman yapmaları sağlanacak.

Bu projeyle birlikte, Kayseri yüksek irtifa kamp merkezi kapsamındaki spor tesislerinin sayısı artacak ve burada gerçekleştirilecek uluslararası atletizm etkinliklerine zemin hazırlayacak önemli bir altyapı oluşturulmuş olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanı, bu projeye sağlayacakları destek için teşekkür ederken, projenin bölge için hayırlı olmasını diledi. Kayseri’de spora yönelik yapılan yatırımların, şehrin sportif gelişimine katkıda bulunacak bir adım olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi

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