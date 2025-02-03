Kayseri'ye Yeni Bir Lezzet Durağı: Kanatçı Fiko Açıldı

Açılışını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın gerçekleştirdiği restoran, Mustafa Şimşek Caddesi'nin girişinden 200 metre ileride, Kılıçaslan tarafında bulunuyor.

Açılışa, lezzet tutkunlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kanatçı Fiko, enfes tatlarıyla şimdiden Kayseri halkının yeni favori mekanı olmaya aday. Hem et hem de tavuk severler için birbirinden lezzetli seçenekler sunan Kanatçı Fiko, iddialı menüsü ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Kayseri'ye yepyeni bir tat katan Kanatçı Fiko, kısa sürede şehirde adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Mangalda pişirilen et ve tavukların lezzeti, ziyaretçilerin beğenisini kazanmış durumda. Eşsiz lezzet deneyimi için Kanatçı Fiko'yu ziyaret etmeyi unutmayın!