Şubat 2025 Kira Artış Oranı Belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak 2025 enflasyon verileriyle birlikte, Şubat 2025 kira artış oranı da netleşti.

Şubat 2025 Kira Artış Oranı Belirlendi

TÜFE'ye (Tüketici Fiyat Endeksi) göre Ocak ayında enflasyon %5,03 oranında arttı. Son 12 aylık enflasyon ortalaması ise %56,35 olarak belirlendi.

Kira Zam Oranına Yasal Üst Sınır Getirildi

Bu veriler ışığında, Şubat 2025 kira artış oranı %56,35 oldu. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları ise yasal olarak mümkün değil. Kira artış oranı, konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek artış oranı olarak belirlendi.

Ev ve İş Yeri Kiraları Yeniden Belirlendi

Ocak 2025'te açıklanan enflasyon verileri, hem ev hem de iş yeri kiralarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı. TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon %5,03 artış gösterdi ve buna bağlı olarak kira artış oranı da güncellendi.

Artık kira artış oranlarının sınırlandırılması, kiracıları koruma amacı güdüyor ve mülk sahiplerinin keyfi zam yapmalarını önlüyor. Bu durum, kira sözleşmelerine yansıtılacak ve ev sahipleri yasal üst sınırın dışına çıkamayacaklar.

Haber Merkezi

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