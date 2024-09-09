Kayseri Yeşilay'dan ücretsiz bağımlılıkla mücadele danışmanlığı

Kayseri’de Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM Uzmanı Bahar Akgül, merkezin tüm bireylere ücretsiz şekilde verildiğini vurguladı. İletişim hatlarının 115 olduğunu söyleyen Akgül, “Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılara ve bağımlıların yakınlarına ücretsiz bir şekilde hizmet veren bir danışmanlık merkezidir. Beş bağımlılık alanında hizmet veriyoruz. Bunlar; alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve tütün bağımlılığı. Bağımlı birey eğer ki tedaviyi kabul etmiyorsa ya da tedaviye kendisi bire bir başlamak istemiyorsa, bağımlı bireyin ailesine de süreci başlatarak yürütebiliyoruz. Tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı bir şekilde hizmetlerimiz devam etmekte. 115 numaralı danışma hattımız var, bu hattın ucundan klinik psikologlara bağlanabiliyorsunuz. Bu hattı sadece bağımlı bireyler değil bağımlı olup olmadığını öğrenmek isteyenler ya da bağımlı bireylerin yakınları da arayarak gerekli bilgileri edinebilirler, daha sonrasın da aranılan ilin halkla ilişkiler uzmanına bir randevu planlaması yapılıyor. Bu randevu planlaması ile birlikte kişinin takvimi oluşmuş oluyor. Haftalık düzenli klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile psikososyal destek hizmetleri alarak görüşmeler gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

YEDAM’ın minik bir klinik gibi düşünülebileceğini söyleyen Uzman Akgül, “Burada danışanlarımız tıpkı dışarıda bir psikoloğa gidiyormuş gibi randevularını alarak, randevusuna gününde ve saatinde gelerek eşlik ediyorlar. Önce klinik psikologlar ile bir görüşme gerçekleştiriliyor. Burada bağımlılık sürecine dair gerekli bir anemnez alınıyor. Ne zaman başladı, hangi durumlarda tetiklendi, şu ansa mevcut durumu ne? gibi. Akabinde sosyal hizmetler uzmanıyla 1 saatlik görüşme gerçekleştiriliyor. Burada da kişinin sosyal risk ve ihtiyaçları tespit ediliyor. Bu kişinin şu an neye ihtiyacı var? özellikle aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevrenin düzenlenmesi konularında uzmanlarımız destek oluyor. Bu süreçte bağımlılık çok yönlü ele alınması gereken bir alan. Biz burada bağımlılık tedavisini üç ayaklı bir masaya benzetiriz, bu ayaklar tıbbi destek, psikolojik destek ve sosyal destektir. Tıbbi desteği şu anda YEDAM’larda karşılamıyoruz. AMATEM’lerden ve psikiyatri polikliniklerden destek sağlıyoruz. Psikolojik ve sosyal destek ayağını ise YEDAM’larda yürütebiliyoruz” şeklinde konuştu.

‘115 NUMARALI DANIŞMA HATTINI ARAYABİLİRSİNİZ’

Hasta mahrumiyetinin birinci öncelikleri olduğunu söyleyen Akgül, “Burada sadece bireyle değil aileler de görüşmeler gerçekleştirerek bağımlı bireye nasıl yaklaşılması gerekiyor, onu nasıl motive edebiliriz. Bağımlı bireyi riskli çevreden nasıl uzak tutabiliriz ya da bağımlı birey kendisi o ortamdan uzak duramıyorsa tekrardan kaçmak istediği hali o ortama yeniden giriyorsa buradaki risk ve ihtiyaçları tespit edip buna göre müdahale planları hazırlıyoruz. 115 numaralı danışma hattını aradığınızda o hafta içerisinde ya da bir sonraki hafta içerisinde randevunuz planlanmış oluyor. Aynı zamanda ailelerin ve bağımlı bireyin aklında bu benim sicilime işler mi ya da herhangi bir yerde kaydım olacak mı tarzı soru işaretleri olabiliyor. Burada YEDAM’ın en büyük ilkesinin gizlilik olduğunu belirtmek isterim. YEDAM’dan tedavi almaya başladığınız andan itibaren bilgileriniz tamamen gizlilik esaslı ve uzman bir kadroyla sürecimize eşlik ediliyor olacak. Bu sebeple eğer ki bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız ya da çevrenizde bağımlı bir yakınınız varsa 115 numaralı danışma hattını arayarak destek talep edebilirsiniz” dedi.