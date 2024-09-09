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Rehabilitasyon Merkezi'nin çevre düzenlemesi ihaleye çıkıyor

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından verilen ilanla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı, açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Rehabilitasyon Merkezi'nin çevre düzenlemesi ihaleye çıkıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından verilen ilanla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı, açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından verilen ilanda, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Servisi’nde yapılacak ihaleye son teklif verme süresinin 20 Eylül Cuma günü saat 10.30 olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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