Kayseri yol durumu: Şu an için kapanan yol yok
Kayseri'de etkisini gösteren karla karışık yağmur sebebiyle bu sabah saatlerinde ulaşımda aksama meydana gelmemesi adına yollarda çalışmalar gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise yol durumu hakkında bilgilendirme yapılırken trafiğe kapanan yol olmadığı bildirildi.
Kayseri’de bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterirken merkezde de yağmurlu hava hakim oldu. Sabah saatlerinde yağan hafif kar yağışı sebebiyle ise ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 16.12.2024 11:00 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri/Nevşehir Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Sivas Karayolu, hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Malatya Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Gürün Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.
Kayseri/Göksun Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.