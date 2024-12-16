Kayseri yol durumu: Şu an için kapanan yol yok

Kayseri’de bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterirken merkezde de yağmurlu hava hakim oldu. Sabah saatlerinde yağan hafif kar yağışı sebebiyle ise ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 16.12.2024 11:00 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri/Nevşehir Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Ankara Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Sivas Karayolu, hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Malatya Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.

Kayseri/Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Niğde Karayolu, hava kapalı, hafif şekilde yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Gürün Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.

Kayseri/Göksun Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.