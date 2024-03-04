Kayseri Yolspor küme düştü

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Kayseri Yolspor küme düştü.

Kayseri Yolspor küme düştü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Kayseri Yolspor küme düştü.

Kayseri Süper Amatör takımlarından Kayseri Yolspor, tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme’den düştü. 2002-2003 sezonunda kurulan Süper Amatör Küme’ye 2003-2004 sezonunda çıkan Kayseri Yolspor tam 20 yıl sonra lige veda etti. Geçmiş sezonlarda Kayseri’yi üst üste 6 sezon Bölgesel Amatör Ligde temsil eden ve birçok sporcu ile antrenör yetiştiren Kayseri Yolspor’un küme düşmesi turuncu siyahlı camiada büyük üzüntü yaşattı.

Play-Out maçında dün İsmail Okumuş FK ile karşı karşıya gelen Kayseri Yolspor rakibine penaltı atışları sonucunda 8-7 yenilerek küme düşen son takım oldu. Kayseri Yolspor, 2024-2025 sezonunda Kayseri 1.Amatör Küme’de mücadele edecek.

Kayseri Yolspor küme düştü
Kayseri Yolspor küme düştü
Kayseri Yolspor küme düştü
İHA
Kayseri Gündem

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