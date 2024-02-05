Kayserili 5 sporcudan halter şampiyonası başarısı

Ankara'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili 5 sporcu derece yaptı.

Kayserili 5 sporcudan halter şampiyonası başarısı
Kayseri GündemEditör

Ankara’da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili 5 sporcu derece yaptı.

Türkiye Halter Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyonda Türkiye genelinden katılan toplam 471 sporcu, başarılı olabilmek için mücadele etti. Organizasyonun son gününde Yıldız kadınlarda 71,76, 81 ve +81 kilo ile erkeklerde 89,96, 102 ve +102 kilo müsabakalarında Türkiye Şampiyonları belli oldu.

Kayserili sporculardan Zeynep Efe ve Sema Polat kategorilerinde şampiyon olurken, Öznur Yılmaz ve Bedirhan Kaya ikinci, Raşit Efe Eslik ise üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası’ndan başarılarla dönen sporcular ile antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayserili 5 sporcudan halter şampiyonası başarısı
Kayserili 5 sporcudan halter şampiyonası başarısı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Asrın Felaketi'nin üzerinden bir yıl geçti
Asrın Felaketi'nin üzerinden bir yıl geçti
Miraç Kandili İdrak Edilecek
Miraç Kandili İdrak Edilecek
Gönüllü Kuruluşlar: 'Depremde yıkılan binaların sorumlularından hesap sorulsun'
Gönüllü Kuruluşlar: 'Depremde yıkılan binaların sorumlularından hesap sorulsun'
Başkan Büyükkılıç'tan 'uç beyleri' muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan 'uç beyleri' muhtarlarla istişare toplantısı
İHA'nın haberi ses getirdi, Aysima öğretmenine kavuşacak
İHA'nın haberi ses getirdi, Aysima öğretmenine kavuşacak
Başkan Gülsoy: 'Sonsuz hikmetle dolu bu gece, bütün insanlığa barış getirsin'
Başkan Gülsoy: 'Sonsuz hikmetle dolu bu gece, bütün insanlığa barış getirsin'