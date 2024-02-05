Başkan Yalçın'dan 6 Şubat ve Miraç Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için devlet-millet-belediye işbirliğiyle büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

6 Şubat depreminin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarına işaret ederek, “Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik. İlk günden itibaren bütün imkanlarımızla deprem bölgesinde olduğumuz gibi Talas’ta da ihtiyaç duyulan tüm konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Elbistan’da 310 konutluk Talas Kent Yaşam Alanını hizmete sunduk. Depremde hayatına kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına kaybedenlere tekrar başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yıl dönümünde cami açılışı ve kandil programı

6 Şubat’ın aynı zamanda Miraç Kandili olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Bu vesile ile belediye-hayırsever işbirliğiyle Mevlana Mahallesinde yapımını tamamladığımız Abdullah Bağçeci Camii’nin açılışını yapacağız. Akşam namazıyla birlikte başlayacak olan programda Mustafa Akgün hocamızın sohbeti olacak. Ayrıca depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutacağız ve kandili idrak edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 6 Şubat Salı akşamı Abdullah Bağçeci Camii’ne davet ediyorum. Bu vesile ile de camiin yapımını gerçekleştiren hayırseverimize teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin” şeklinde mesajını tamamladı.