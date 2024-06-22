Kayserili bayram tatilciler Antalya'ya aktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinin 15-23 Haziran tarihleri arasını kapsayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar tatil bölgelerine gitti. Kayseri’de ise tatilin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilcilerin en çok Antalya’yı tercih ettiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kayseri Bölge Başkanı Ali Emre Mart, “Kurban Bayramı’nda yoğun bir sezon geçirdik. Özellikle Türkiye’nin kıyı bölgeleri tamamen doldu. Bununla birlikte de günü birlik tur tercihleri de oldu. 4 kişilik bir ailenin ortalama Antalya bölgesindeki tatil maaliyeti 40-50 bin liradan başlayıp 300-400 bin liralara kadar yükselebiliyordu. Kayseri’den günü birlik turları tercih eden vatandaşlarımızda oldu. Günü birlik turlarda da Samsun, Urfa, Mardin, Kapadokya tercih edildi. Bunlarda kişi başı bin liradan başladı. Kurban Bayramı’nın 9 gün olmasından dolayı yoğun bir talep vardı. Fiyatlar ise geçen seneye oranla yüzde yüz bir artış söz konusu oldu. Bayramda ise Antalya bölgesinde tatil fiyatları daha uygundu. Bu yüzden vatandaşlar genellikle Antalya’yı tercih etti. Geçen seneye göre fiyatların artması günü birlik ve konaklamalı turları çok etkiledi. Geçen sene 3-4 bin lira olan turlar bu sene 8-9 bin lira civarlarına çıktı” ifadelerini kullandı.

‘TURLARA TALEPLERDE İSE YÜZDE 50 AZALMA SÖZ KONUSU OLDU

Tatil bölgelerinin kalabalık olduğunu ama konaklamalarda azalma olduğunu söyleyen TÜRSAB Başkanı Mart, “Geçen sene otellerin satışlarına baktığımız zaman daha uzun dönem gidilen tatillerin daha kısa günlere düştü. Tatil bölgeleri dolu ama konaklamalarda azalma oldu. Vatandaşlar doğal olarak bütçesine göre 5 gece yerine 3 gece konaklamalı olarak tercih yaptı. Turlara taleplerde ise yüzde 50 azalma söz konusu oldu” şeklinde konuştu.