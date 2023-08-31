Kayserili Cimnastikçiler Dünya Kupası’na gidecek

Kayserili milli cimnastikçiler Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer Mersin’de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupasında milli takım adına mücadele edecek.

Kayseri Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Cimnastik takımı sporcularından Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer, Mersin’e gidecek. Genç sporcular yarın başlayıp ve Pazar günü sona erecek o World Challenge Cup Artistik Cimnastik Dünya Kupası için antrenörleriyle Mersin’e gitti.