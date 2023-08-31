Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ile ilgili beklenen karar bugün kesinleşti ve yapılacak zam oranı belli oldu.

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  • 31.08.2023 17:36
  • Güncelleme: 31.08.2023 17:36
Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belirlendi. Karara göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 olarak belirlenirken 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacakken 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı da ödenecek. Refah payı talebi ise kabul edilmedi.

1ha

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