Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belirlendi. Karara göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 olarak belirlenirken 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacakken 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı da ödenecek. Refah payı talebi ise kabul edilmedi.