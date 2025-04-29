Kayserili firmanın 5 ürünü taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı saptanan firmalar listesinde, Kayseri’den 28 Nisan tarihini kapsayan 1 firma yer aldı.

Buna göre, ÜNAL GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adı altında hizmet veren firmanın 'kaşar peyniri', 'az yağlı eritme peyniri', 'tam yağlı kaşar peyniri' ürünlerinde 'taklit-tağşiş' yaptığı tespit edildi. Bakanlık tarafından firmanın söz konusu ürünlerinde 'yağ oranın düşük olması' uygunsuzluğu da belirlendi.