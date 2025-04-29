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Milletvekili Çopuroğlu, AK Parti İl Koordinatörleri kampına katıldı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Nisan Pazar günü Kızılcahamam'da başlatılan istişare ve değerlendirme kampı devam ediyor. 29 Nisan Salı sona erecek olan kampa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katılım sağladı.

Milletvekili Çopuroğlu, AK Parti İl Koordinatörleri kampına katıldı

AK Parti Teşkilat kampı 27 Nisan Pazar günü başlatıldı kamp süresince teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve teşkilat içi iletişimi gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar arasında  paylaşımlar yapılırken, farklı bölgelerdeki uygulamalar değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili Şaban Çopuroğlu da istişarelerde katılım sağladı. Kamp, bugün yapılacak genel değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

Haber Merkezi

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