Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Doğal afetlerden, kesimlerden dolayı ağaç sayısının azalmasıyla sıcaklıkların arttığı ve iklimlerin zarar gördüğü dünyamızda dikilen her bir fidan; yaşayan her bir canlı için hayatî önem taşıyor. Bu bağlamda düşünüldüğünde; gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması için her bireye sorumluluk düşüyor.

23 yaşlarında her yıl birer fidan dikerken çevresindeki komşularını, esnaflarını da teşvik etmesiyle diktikleri ağaç sayısının sayılamayacak derecede yükseldiğini söyleyen esnaf Hacı Hafız Akyel, “Ağaç dikmeye 23 yaşımda başladım, ‘yılda bir tane dikeceğim’ dedim. Bin 981 ve 82 yıllarında birer ağaç dikerek başlangıç yaptım. 83 yılından sonra en az ikişer tane ekerken Allah-u Teala öyle bir çoğalttı ki; sağdan, soldan esnafları, akrabaları ve komşuları teşvik ederek ektiğimiz ağaçların sayısını sadece Allah biliyor ancak 3 binden fazla diktiğimiz ağaç var. Diktiklerimi 500’lere 600’lere kadar saydım ama ondan sonrasında sayılacak gibi değildi. Diktiğimiz ağaçlar genellikle sahipli yerlerde; hastaneler, yurtlar, komşuların bahçeleri gibi yerlere diktik ki kırılmasın, çalınmasın” diye konuştu.

‘DİKİLEN HER BİR FİDAN, İNSANLIK İÇİN HİZMETTİR’

Kayseri’de yüzlerce yıllık çınarların olduğunu ve bu ağaçları diken kişilerin 10’uncu torunlarının yaşayıp gördüğünü belirten Akyel, fidan dikmenin insanlık için çok büyük bir hizmet olduğunu söyledi. “Bu yıllardır benim hastalığım, 43 yılı geride bıraktık. Allah’tan da halâ ağaçların içerisinde geçireceğim, bu işle uğraşmak için bir ömür diliyorum. Kayserimizde yüzlerce yıllık çınarlar var; onları düşünüyorum da yetiştiren, diken insanların belki de 10’uncu torunları geldi geçti. Fidan dikenler, insanlığa çok büyük hizmet ediyor. Ağaçların çocuklarım kadar seviyorum, çocuklarımdan hiç ayırt etmem. Toplum olarak o kadar lüzumsuz para harcıyoruz ki bu yılın ilkbaharında ektiğimiz fidanların adedini 50 liraya aldık, ne olur ki bir fidana 50 liranızı ayırsanız? Ekmesi, biçmesi zahmet oluyorsa bana getirin onun zahmetini ben üstlenirim. Ağaç dikmeyi, bakımını çok keyifle yapıyorum; getirin bana, ben dikerim. Sözlerim sizleredir; erkek kardeşim, bacım, gayem Allah rızası, yoktur başka amacım, makam, mevkii, saltanat hepsi sizlerin olsun, olsun benim dünyamda yemyeşil bir ağacım. Lütfen bu sözlerimi duyanlar, duymayan kişilere ulaştırsın” şeklinde konuştu.